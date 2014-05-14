Список любимых «пиратами» отечественных фильмов и сериалов опубликовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 наиболее популярных отечественных фильмов и сериалов, правообладатели которых обращались в Мосгорсуд за защитой от интернет-пиратов в 2019 году, — передают «Вести: Приморье».
Фильмы отбирались по количеству интернет-страниц, доступ к которым был ограничен или пиратская копия которого была удалена администраторами сайта после уведомления Роскомнадзора.
В 2019 году наибольшее количество пиратских копий было выявлено в Сети в рамках защиты авторских прав на кинофильм «Т-34». Фильм размещался на 830 пиратских сайтах. Многие их них удалили пиратскую копию после уведомления Роскомнадзора, доступ к другим был ограничен. В ходе защиты от пиратов семейной комедии «Дорогой папа» (второе место) работа велась в отношении 667 ресурсов, сериала «Ивановы-Ивановы» - 607 ресурсов.
Также в «десятку» вошли фильмы «Дылда», «Текст», «Аванпост», «Верность», сериалы «Кухня. Война за отель», «Полярный», мультфильм «Три богатыря и Наследница престола».
В социальных сетях ведомства указаны ссылки, перейдя по которым можно посмотреть все эти картины легально.
Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к «пиратскому» интернет-ресурсу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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