Поздравления с Новым годом: Олег Кожемяко, губернатор Приморского края
Поздравления с Новым годом: Олег Кожемяко, губернатор Приморского края
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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