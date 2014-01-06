Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 04:17
 

В полиции сообщили о поджоге фигуры мыши в центре Владивостока

В полиции сообщили о поджоге фигуры мыши в центре Владивостока

Полиция начала проверку по факту возгорания фигуры "Мышь на сыре" во Владивостоке, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку. В пресс-службе администрации города ранее сообщили ТАСС, что символ года загорелся в новогоднюю ночь на центральной площади Владивостока, обстоятельства происшествия выясняет подрядчик, собственностью которого и является праздничная конструкция.

"Прошедший ночью в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о возгорании декоративного украшения, складированного на краю центральной площади. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка", - отмечается в сообщении.

Вести:Приморье напоминают, что композиция с мышью за две недели пострадала по вине человека уже второй раз. Ранее конструкция была повреждена в результате ДТП.


 

Видео  - dpscontroll125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести