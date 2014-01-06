В полиции сообщили о поджоге фигуры мыши в центре Владивостока
Полиция начала проверку по факту возгорания фигуры "Мышь на сыре" во Владивостоке, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку. В пресс-службе администрации города ранее сообщили ТАСС, что символ года загорелся в новогоднюю ночь на центральной площади Владивостока, обстоятельства происшествия выясняет подрядчик, собственностью которого и является праздничная конструкция.
"Прошедший ночью в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о возгорании декоративного украшения, складированного на краю центральной площади. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка", - отмечается в сообщении.
Вести:Приморье напоминают, что композиция с мышью за две недели пострадала по вине человека уже второй раз. Ранее конструкция была повреждена в результате ДТП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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