Во Владивостоке сгорел символ Нового года, который ранее пострадал от "Субарика"
Фигуру мышки с сыром во Владивостоке сожгли в новогоднюю ночь. Сообщения об этом появились в социальной сети.
Напомним, ранее новогодний символ, установленный на главной площади города, пострадал от "Субарика", водитель выехал на площадь подрифтовать вокруг елки, не справился с управлением и врезался в фигуру. Поскольку мышь проходила, как вещественное доказательство в судебном разбирательстве, и ее нельзя было вывозить с площади.
Пока существует две версии - то ли мышка загорелась от петарды, то ли ее сожгли неравнодушные граждане.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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