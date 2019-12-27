Новую фигуру "Мышь с сыром" установили на центральной площади Владивостока
Новую фигуру новогоднего символа 2020 установили во Владивостоке на центральной площади. Светодиодная фигура мышки с сыром в разы больше ее предшественницы, которая пострадала в середине декабря.
Напомним, новогоднюю конструкцию сбил Subaru Forester, который заехал на площадь, чтобы покататься вокруг елки. Полиция сумела найти и задержать вандала. Им оказался местный житель 1999 года рождения. На водителя завели дело об административном правонарушении по факту оставления места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Также он должен компенсировать материальный ущерб подрядчику ООО «Проффи Трэйд», который оценен в 677 000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.12.2019 Взамен разрушенной светодиодной мышки на главной площади Владивостока установят новую
-
15.12.2019 20-летний "дрифтер" накуролесил на 677000 рублей на центральной площади Владивостока
-
15.12.2019 Установлена личность водителя, повредившего новогоднюю декорацию в центре Владивостока
-
15.12.2019 Стритрейсер устроил "дрифт" вокруг новогодней елки на главной площади Владивостока (видео)
-
30.12.2017 Анонс на 31 декабря
-
10.12.2013 Упавшую на центральной площади Владивостока елку заменят на прошлогоднюю
Добавить комментарий