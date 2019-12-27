Новую фигуру "Мышь с сыром" установили на центральной площади Владивостока

Новую фигуру новогоднего символа 2020 установили во Владивостоке на центральной площади. Светодиодная фигура мышки с сыром в разы больше ее предшественницы, которая пострадала в середине декабря.

Напомним, новогоднюю конструкцию сбил Subaru Forester, который заехал на площадь, чтобы покататься вокруг елки. Полиция сумела найти и задержать вандала. Им оказался местный житель 1999 года рождения. На водителя завели дело об административном правонарушении по факту оставления места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Также он должен компенсировать материальный ущерб подрядчику ООО «Проффи Трэйд», который оценен в 677 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]