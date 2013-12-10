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Взамен разрушенной светодиодной мышки на главной площади Владивостока установят новую

Взамен разрушенной светодиодной мышки на главной площади Владивостока установят новую

Фото: Vlnews24

Главный символ 2020 года – фигура мыши – вернётся на площадь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Подрядчики займутся изготовлением новой фигуры взамен той, которая минувшим вечером, 14 декабря, пострадала в результате хулиганских действий автолюбителя.

Напомним, субботним вечером автомобиль на центральной площади сбил светодиодную мышку с сыром, которую была установлена к Новому году. Управление культуры мэрии приморской столицы обратилось в полицию.

«Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись», – сказала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.

По информации ГИБДД, автолюбитель-нарушитель был задержан. Сейчас проводится административное расследование, по окончанию которого материал будет передан в суд для принятия процессуального решения. Мэрия намерена взыскать с виновника понесённый ущерб.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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