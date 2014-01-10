Установлена личность водителя, повредившего новогоднюю декорацию в центре Владивостока

Полиция установила личность водителя, устроившего дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока.

Напомним, вечером 14 декабря водитель автомашины «Субару Форестер» въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру. После наезда водитель универсала с места происшествия скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудниками Госавтоинспекции установлена личность правонарушителя. Автомашиной «Субару Форестер» управлял местный житель 1999 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Гражданин был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный.

Установлено, что ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тысяч рублей.

Сейчас по факту повреждения новогодней фигуры проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В отношении водителя автомобиля «Субару Форестер» возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он являлся (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

Гражданину также предстоит компенсировать причиненный в результате повреждения декоративной фигуры материальный ущерб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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