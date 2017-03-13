Водителя, повредившего столбы в центре Владивостока, заставят компенсировать ущерб
Водителя, повредившего дорожные сооружения в центре Владивостока, привлекли к административной ответственности, - сообщает "Вести: Приморье".
Ранее в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП на улице Светланской.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 25-летний водитель "Субару Легаси", двигаясь в направлении Океанского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на столбы ограждения, размещенные вдоль проезжей части.
В результате автоаварии никто не пострадал.
За повреждение дорожных сооружений водитель "Субару" привлечен к административной ответственности по статье 12.33 Кодекса об административных происшествиях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Гражданину также предстоит компенсировать ущерб, нанесенный в результате автопроисшествия дорожно-коммунальному хозяйству Владивостока.
Комментировать: