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Водителя, повредившего столбы в центре Владивостока, заставят компенсировать ущерб

Водителя, повредившего столбы в центре Владивостока, заставят компенсировать ущерб

Источник фото: Пресс-служба УМВД по г. Владивостоку

Водителя, повредившего дорожные сооружения в центре Владивостока, привлекли к административной ответственности, - сообщает "Вести: Приморье".

Ранее в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП на улице Светланской.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 25-летний водитель "Субару Легаси", двигаясь в направлении Океанского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на столбы ограждения, размещенные вдоль проезжей части.

В результате автоаварии никто не пострадал.

За повреждение дорожных сооружений водитель  "Субару" привлечен к административной ответственности по статье 12.33 Кодекса об административных происшествиях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Гражданину также предстоит компенсировать ущерб, нанесенный в результате автопроисшествия дорожно-коммунальному хозяйству Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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