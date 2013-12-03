Водитель заплатит штраф за сбитый светофор и разбитую маршрутку
Во Владивостоке Госавтоинспекции привлекла к ответственности водителя, повредившего светофор.
В дежурную часть Госавтоинспекции города Владивостока поступило сообщение о ДТП в районе дома 4Б по улице Калинина. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, сообщает "Вести: Приморье".
Установлено, водитель грузового автомобиля Френчлайнер не справился с управлением и зацепил светофорную конструкцию. Трехсекционный светофор упал на крышу маршрутки, отъезжающей от остановки общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Сотрудники Госавтоинспекции вынесли постановление по делу об административном правонарушении «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до десяти тысяч рублей.
Водитель должен компенсировать материальный ущерб, причиненный дорожно-коммунальному хозяйству города в результате ДТП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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