Новости Общество Происшествия

Сегодня, 15:49
 

Водитель заплатит штраф за сбитый светофор и разбитую маршрутку

Водитель заплатит штраф за сбитый светофор и разбитую маршрутку

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Во Владивостоке Госавтоинспекции привлекла к ответственности водителя, повредившего светофор.

В дежурную часть Госавтоинспекции города Владивостока поступило сообщение о ДТП в районе дома 4Б по улице Калинина. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, сообщает "Вести: Приморье".

Установлено, водитель грузового автомобиля Френчлайнер не справился с управлением и зацепил светофорную конструкцию. Трехсекционный светофор упал на крышу маршрутки, отъезжающей от остановки общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Сотрудники Госавтоинспекции вынесли постановление по делу об административном правонарушении «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до десяти тысяч рублей.

Водитель должен компенсировать материальный ущерб, причиненный дорожно-коммунальному хозяйству города в результате ДТП.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести