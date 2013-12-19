МЧС предложило ввести принудительную эвакуацию из зон чрезвычайных ситуаций

МЧС России опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации.

Документ доступен для обсуждения до конца января на портале проектов правовых актов. Предполагается, что он вступит в силу в апреле 2020 года.

Согласно законопроекту, решения о принудительной эвакуации населения из зоны ЧС смогут принимать специальные правительственные, региональные или муниципальные комиссии.

Сейчас по закону обязательная эвакуация возможна только в случаях введения режимов контртеррористической операции или чрезвычайного положения.

Также предложен законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, за сокрытие информации о ЧС.

Как ранее заявлял глава МЧС Евгений Зиничев, во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказалось от эвакуации. Это создавало сложности в работе спасателей; им приходилось оставлять на территориях спецтехнику, которая была остро необходима в других местах. После этого президент РФ поручил внести изменения в законодательство для введения обязательной эвакуации из зон ЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]