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Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

3 января 2020 года в СМИ появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска не оказали стоматологические услуги малолетнему ребёнку, в результате чего между родителями ребёнка и врачом произошёл конфликт, сообщает "Вести: Приморье".

По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, отметили в СУ СК РФ по Приморью.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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