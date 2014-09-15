Следователи по факту гибели малышки на «ватрушке» проводят проверку

2 января 2020 года в посёлке Лозовый города Партизанска 4-летняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребёнок скончался на следующий день в больнице, сообщает «Вести: Приморье».

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что отец с дочкой поехали на природу — отдохнуть и покататься. Малышка съехала на "ватрушке" с горы и врезалась в дерево. От сильнейшего удара девочка погибла на месте.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка.

Предварительно установлено, что место, где произошёл несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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