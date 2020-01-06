«Как можно такое писать!» - возмущены знакомые семьи погибшей 4-летней девочки в Приморье
Жители поселка Лозовый опровергают информацию о том, что отец погибшей в Приморье во время катания на тюбинге четырехлетней девочки попал в аварию и находится в реанимации.
Напомним, 2 января 2020 года в посёлке Лозовый Партизанского городского округа 4-летняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребёнок скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ.
По сообщению otvprim.ru, убитый горем отец не смог справиться с эмоциями, решив заглушить боль утраты алкоголем. После этого мужчина сел за руль, разогнался и врезался в дерево. После чего попал в реанимацию.
В редакцию Vestiprim обратились жители поселка, хорошо знакомые с отцом погибшей девочки. Они утверждают, что информация, изложенная в статье под названием «Смертельные забавы. Сразу две трагедии в одной семье» на сайте otvprim.ru, не соответствует действительности.
«Ребенок погиб! А они еще такую гадость пишут! Как можно такое писать?! Когда у людей такое горе! Отец погибшей девочки не напивался и ни в какую аварию не попадал. Только что с ним общались. Он жив и здоров», - рассказали жители поселка Лозовый.
Погибшую девочку похоронили 4 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
05.01.2020 Следователи по факту гибели малышки на «ватрушке» проводят проверку
-
05.01.2020 Малышка на "ватрушке" погибла на глазах родителей
-
11.01.2018 Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения на медсестру
-
18.08.2015 В Находке возбуждено уголовное дело в отношении матери 2-летней девочки, погибшей в результате падения из окна
-
05.01.2020 Мужик приставал к детям на улице, есть пострадавшие
-
20.04.2015 В Находке возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка
Добавить комментарий