«Как можно такое писать!» - возмущены знакомые семьи погибшей 4-летней девочки в Приморье

Жители поселка Лозовый опровергают информацию о том, что отец погибшей в Приморье во время катания на тюбинге четырехлетней девочки попал в аварию и находится в реанимации.

Напомним, 2 января 2020 года в посёлке Лозовый Партизанского городского округа 4-летняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребёнок скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ.

По сообщению otvprim.ru, убитый горем отец не смог справиться с эмоциями, решив заглушить боль утраты алкоголем. После этого мужчина сел за руль, разогнался и врезался в дерево. После чего попал в реанимацию.

В редакцию Vestiprim обратились жители поселка, хорошо знакомые с отцом погибшей девочки. Они утверждают, что информация, изложенная в статье под названием «Смертельные забавы. Сразу две трагедии в одной семье» на сайте otvprim.ru, не соответствует действительности.

«Ребенок погиб! А они еще такую гадость пишут! Как можно такое писать?! Когда у людей такое горе! Отец погибшей девочки не напивался и ни в какую аварию не попадал. Только что с ним общались. Он жив и здоров», - рассказали жители поселка Лозовый.

Погибшую девочку похоронили 4 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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