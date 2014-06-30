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Мужик приставал к детям на улице, есть пострадавшие

Мужик приставал к детям на улице, есть пострадавшие

Фото: pixabay.com

4 января 2020 года в социальных сетях и средствах массовой информации появились сведения о том, что в районе улицы Харьковская в посёлке Заводской Артемовского городского округа от хулиганских действий неизвестного гражданина пострадали двое детей 10-и и 15-и лет, сообщает «Вести: Приморье».

По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ, отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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