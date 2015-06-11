Новые права налоговой: ИП прекратят свою деятельность

Уже скоро, ФНС начнет принудительно ликвидировать ИП. Как это скажется на всех россиянах?

На сегодняшний день, деятельность индивидуального предпринимателя может быть прекращена либо по его собственному желанию, либо на основании судебного решения (если речь уже идет о банкротстве). Однако, уже совсем скоро, возможность ликвидировать ИП, появится и у налоговой службы, сообщает "Вести: Приморье".

1 сентября 2020 года Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 года "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" будет дополнен новой статьей 22.4 (Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа), в соответствии с которой, налоговая может принять решение о признании ИП прекратившим свою предпринимательскую деятельность, при одновременном наличии факторов.

Прошло 15 месяцев с окончания срока действия патента или предоставления последней отчетности в налоговую

У предпринимателя имеются налоговые задолженности и недоимки

Перед тем как ИП будет признано недействительным, сведения о грядущей ликвидации будут публиковаться на портале "Вестник государственной регистрации". Если в течение одного месяца после этого решение не будет оспорено самим предпринимателем или заинтересованными лицами, он будет исключен из ЕГРИП. Стоит отметить, что такая форма ликвидации имеет для предпринимателя дополнительные последствия, в виде запрета на предпринимательскую деятельность сроком на три года.

Какие же изменения стоит ожидать, после вступления данного закона в силу? Несмотря на то, что каких-либо новых требований он не вносит, ужесточение контроля за уже существующими неизбежно приведет к сокращению, и без того переживающего не лучшие времена, малого бизнеса. Места, освобожденные мелкими предпринимателями, займут их более крупные конкуренты.

И, как всегда, это приведет к определенному повышению цен, которое может коснуться буквально каждого покупателя.

Однако есть и позитивная сторона. Сейчас, существует огромное количество ИП, которые числятся как действующие, но, по факту, давно уже закрыты. До тех пор, пока не встанет вопрос о банкротстве, такие ИП будут копить долги. Как можно догадаться, последствия решения о банкротстве для индивидуального предпринимателя, достаточно серьезные. А ведь таких, уже не действующих но числящихся в ЕГРИП предпринимателей не так уж и мало. Зачастую, предприниматели просто не утруждают себя оформлением процедуры прекращения деятельности и не задумываются о возможных последствиях. Для таких лиц ликвидация по решению налоговой службы может стать спасением от возможного банкротства.

Как видите, у грядущего нововведения, имеются как положительные стороны, так и отрицательные. Окончательные же выводы получится сделать лишь после того, как мы увидим его применение на практике, отмечает юрист портала 9111.ru Сергей Алексеевич Шведов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]