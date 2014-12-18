Регистрация авто по новому закону: как это происходит в Приморье

С 1 января вступил в силу закон, который дает право дилерам и производителям самим регистрировать автомобили и выдавать номера. Но мало кто из них готов оказывать такие долгожданные и востребованные у автовладельцев услуги. И не потому, что не хотят, сообщает «Вести: Приморье». В некоторых регионах уже регистрируют. Но не все.

Отметим, в Приморье и до 2020 года оказывали такие услуги почти во всех дилерских центрах. Правда, они были не обязательными, а дополнительными - по желанию покупателя. И стоили они значительно больше, чем в других регионах. У дилеров Toyota, Lexus, Volkswagen - 15 тысяч рублей. В салоне Mercedes-Benz - аж 30 тысяч. Hyundai - 12 тысяч, Peugeot - 14 тысяч рублей, поясняет «РГ».

Кстати, с 4 августа 2019 года действуют предельные уровни тарифов на регистрацию авто, которые утвердила Федеральная антимонопольная служба.

Например, на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств - 500 рублей с НДС. На изготовление регистрационных знаков - 2000 рублей с НДС, а знаков "Транзит" из расходных материалов на бумажной основе - 200 рублей с НДС. Так что сверяйте прайс-листы.

Правда, трудно сказать, когда это нам понадобится. В регионах к новым услугам не готовы. Готовность - ноль

Во Владивостоке про закон о регистрации транспортных средств у изготовителей или в дилерских центрах тоже знают. Однако есть масса вопросов, как его применять.

"Ситуация такая же, как была при введении электронного паспорта транспортного средства, - сказал специалист одного из центров Сергей Антипов. - Документ в электронном виде был узаконен, но каков механизм регистрации его в виртуальном пространстве, было не ясно. Вот и сейчас мы ждем разъяснений, инструкций и прочих пояснений".

Вопросов, как выяснилось, у дилеров много. "Будет ли создаваться какой-то реестр дилеров, уполномоченных проводить регистрацию? - перечисляет их Сергей Нощик из Красноярска. - Каким образом предполагается вносить данные в базу, программное обеспечение и многое другое?"

Отдельная история, по его словам, оборудование для производства самих знаков: "Имеющаяся на рынке техника дорогостоящая и высокопроизводительная. Расчеты показывают, что потока клиентов, способного загрузить в достаточной степени такое оборудование, скорее всего не будет даже у крупных дилеров. Следовательно, закупать его нет никакого экономического смысла. Производство наверняка в итоге будет передано какой-то одной специализированной организации. Но ее пока нет".

По мнению Сергея Нощика, каким-то самостоятельным бизнесом для дилеров госрегистрация не станет. Скорее, это будет дополнительная удобная сервисная опция для покупателей. Человеку не нужно куда-то дополнительно идти, а можно просто обратиться в салон и получить автомобиль с регистрацией. В лучшем случае тарифы обеспечат только окупаемость предоставления услуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]