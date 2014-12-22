Осталось несколько дней: "семерка" станет легкой добычей для хакеров

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности, сообщает «Вести: Приморье».

Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость пересмотра ОС, поэтому при создании десятой версии Windows во главу угла ставилась защита от киберугроз, напомнили РИА Новости в пресс-службе.

В компании отметили, что в условии отсутствии поддержки защищенность Windows 7 окажется под вопросом, ее пользователи рискуют стать "легкой добычей" для киберпреступников.

В компании также посоветовали пользователям обновить гаджеты, если те не отвечают современным требованиям, поскольку установка на них новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность. Кроме того, устаревшие гаджеты не поддерживают основные возможности безопасности десятой версии Windows, включая системы распознавания лиц и отпечатков пальцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]