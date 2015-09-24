Пит-стоп на Седанке протаранил водитель авто (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Седанки, сообщает «Вести: Приморье» по материалам паблика dps.control.

На записе видеорегистратора видно, водитель Nissan X-Trail ри маневре, опережая слева Toyota Vitz, задел малолитражку, отлетел к разделительному «отбойнику», и срикошетил еще раз в Vitz. Малолитражка улетела на обочину в припаркованную Toyota Chaser, от которой Vitz «ушел» в киоск пит-стопа.

Автомобили получили серьезные повреждения. Как утверждают очевидцы, у водителя Nissan X-Trail нет страховки, и по его поведению можно говорить о внешних признаках опьянения.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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