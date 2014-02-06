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Брак в подростковом возрасте: со скольки лет разрешат регистрировать отношения

Брак в подростковом возрасте: со скольки лет разрешат регистрировать отношения

Фото: pixabay.com

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала  намерение Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак, сообщает «Вести: Приморье».

«Не вижу смысла сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний». Существующих сегодня регламентов более чем достаточно», — пояснила Волынец RT.

Волынец подчеркнула, что для изменения брачного возрасты нужны объективные причины, отметив, что в России и сейчас в исключительных случаях можно вступать в брак с 16 лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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