Все обитатели "Океанской бездны" в Приморском океанариуме научились танцевать
Уникальная программа Приморского океанариума «Танцы со скатами» выросла из своего названия: теперь помимо скатов и акул в ней задействованы и несколько сотен других обитателей самого большого аквариума научно-образовательного комплекса: кобии, помпано, золотые, шестиполосые, синеплавничные и бронзовые каранги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.
"Сначала программа строилась на крупных хрящевых рыбах — акулах и скатах, затем присоединились гиганты-груперы, — рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Антон Безбородов. — Сейчас «танцуют» все обитатели «Океанской бездны». Убедить сразу несколько сотен рыб одновременно выполнять синхронные движения было очень непросто".
По словам специалистов, на подготовку нового элемента программы ушло около двух месяцев. Сначала надо было приучить рыбу не бояться брать еду из рук. В программе танцев со скатами и акулами водолаз взаимодействует с каждым хищником в отдельности, а для того, чтобы рыбы кружились в вихре, нужно нарезку корма давать им в определённый момент.
Подводный вихрь существует как самостоятельный элемент программы. Если танцевальные па с хищниками происходят в центральной части аквариума, то круговорот сотен рыб формируется у поверхности воды. Увидеть обновленную программу Приморского океанариума «Танцы со скатами» можно каждый день.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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