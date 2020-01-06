Павлишин. Фильм Ольги Катренко
Геннадий Павлишин - народный художник России. Фильм Ольги Катренко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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