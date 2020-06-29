«Радио России: Приморье»: Дачный вопрос в борьбе с огородными вредителями

«Радио России: Приморье» приглашает жителей и гостей города завтра, 8 октября с 13:10 до 14 часов, узнать о том, как стоит бороться с вредителями на дачных участках. А также познакомиться со спецрепортажем Ольги Катренко.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]