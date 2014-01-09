Выяснилось, кто стрелял по детям в поселке Заводском
В ходе проверки выяснилось, что стрельбу устроили двое подростков 14 и 15 лет. От рук хулиганов пострадали двое детей 10 и 15 лет. ЧП произошло днем в районе улицы Харьковской в пятницу, 3 января. По сообщению пресс-службы СК РФ по Приморскому краю, 4 января по данному факту началась доследственная проверка.
Инцидент произошел в районе 13:00 – 15:00 в поселке Заводском, где стреляли со стороны дома на Харьковской, 10. Выстрелы производились, предположительно, из пневматического оружия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, личности хулиганов установлены, ими оказались подростки 14 и 15 лет. Как выяснилось, молодые люди стреляли по другим несовершеннолетним из окна из отцовского пневматического ружья.
В настоящее время проверка продолжается следователями СУ СК РФ по Приморскому краю. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Аврора Римская.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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