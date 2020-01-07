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Двух лебедей спасают приморцы

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Два лебедя остались зимовать в районе Речицы, что в Шкотовском районе Приморья. Птицы обосновались в устье реки Суходол. Однако по словам местных жителей, река с каждым днем все больше покрывается льдом, осталась небольшая заводь, в которой плавают лебеди.

Неравнодушные приморцы подкармливают птиц. Трогательное видео прислали в редакцию Vestiprim.ru.

"Жалко, холодно будет, птицы пропадут", - сетует жительница Приморья.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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