Двух лебедей спасают приморцы
Два лебедя остались зимовать в районе Речицы, что в Шкотовском районе Приморья. Птицы обосновались в устье реки Суходол. Однако по словам местных жителей, река с каждым днем все больше покрывается льдом, осталась небольшая заводь, в которой плавают лебеди.
Неравнодушные приморцы подкармливают птиц. Трогательное видео прислали в редакцию Vestiprim.ru.
"Жалко, холодно будет, птицы пропадут", - сетует жительница Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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