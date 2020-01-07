Двух лебедей спасают приморцы

Два лебедя остались зимовать в районе Речицы, что в Шкотовском районе Приморья. Птицы обосновались в устье реки Суходол. Однако по словам местных жителей, река с каждым днем все больше покрывается льдом, осталась небольшая заводь, в которой плавают лебеди.

Неравнодушные приморцы подкармливают птиц. Трогательное видео прислали в редакцию Vestiprim.ru.

"Жалко, холодно будет, птицы пропадут", - сетует жительница Приморья.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]