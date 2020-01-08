Встал и стоит: водитель врезался в ограждение на Океанском проспекте

Утро среды еще выходного дня не задалось у рулевого, который пытался подняться по пустой дороге Океанского проспекта от центральной площади, сообщает "Вести: Приморье". Вероятно, машину занесло. Водитель седана не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

Сейча ему придется восстанавливать машину за свой счет. А также пополнить казну городского бюджета, так как ограждение должно быть цeлocти и coxpaннocти.

Детали аварии уточняются

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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