"Позитивные" полицейские вышли в рейд
Сотрудники приморской полиции принимают участие во всероссийской акции «Новогодний патруль», сообщает "Вести: Приморье".
Сотрудники ГАИ Пожарского района в рамках новогодней акции провели профилактический рейд. Полицейские вышли на дорогу не с целью выявления правонарушений, а для того, чтобы пожелать участникам дорожного движения безопасных дорог, зеленого света на каждом жизненном перекрестке, а также счастливого Нового года.
Полицейские Дед Мороз со Снегурочкой кроме теплых пожеланий вручали водителям сладости и буклеты «Не совершай роковую ошибку, переходи дорогу правильно!», «Стань заметней на дороге! Светоотражающие элементы спасают жизнь», отметили в пресс-службе ОМВД России по Пожарскому району.
Мероприятие прошло на позитивной ноте, все участники дорожного движения благодарили за напутственные слова Деда Мороза и Снегурочку, а также обещали им, что в 2020 году они будут внимательными и законопослушными на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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