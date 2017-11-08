Наркопритон прикрыли в Приморье

В рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» сотрудники подразделения наркоконтроля отдела МВД России по Пожарскому району выявили притон для потребления наркотиков, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пожарскому району.

Полицейские получили оперативную информацию, которая в ходе опроса свидетелей подтвердилась, подозреваемого задержали.

Во время допроса задержанный дал признательные показания, пояснив, что за материальные ценности и наркотические средства он действительно предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для хранения и потребления наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли металлическую миску с бурым веществом, похожим на наркотическое средство. Изъятое направили на экспертизу. Установлено, что это наркотическое вещество - производное маньчжурской конопли.

В отношении 30-летнего жителя Пожарского района, организовавшего притон в своей квартире с целью изготовления, хранения и потребления наркотических средств каннабисной группы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru