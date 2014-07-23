Проверять счетчики в домах и квартирах будут по-новому
Порядок поверки домашних счетчиков россиян изменится — ее результаты будут отображаться в режиме онлайн и храниться в специальной базе данных Росстандарта, а бумажные справки будут выдаваться исключительно по желанию домовладельца, сообщает "Вести: Приморье".
Недавно поправки, предусматривающие изменение правил поверки счетчиков в России, были официально внесены в закон «Об обеспечении единства измерений» (соответствующий закон одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, после чего документ подписал президент РФ Владимир Путин).
Теперь специалисты будут обязаны вносить информацию в реестр ФГИС «Аршин». Там же хозяин квартиры сможет узнать результаты осмотра с помощью заводского номера счетчика
«Это один из первых российских законопроектов, закладывающих основу нормативного регулирования цифровой метрологической среды в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – заявил ранее Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — объяснил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
По словам главы Росстандарта, данное нововведение поможет в борьбе с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и продают фальшивые свидетельства. При этом зафиксированная запись будет являться единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о реальной дате следующей поверки, отмечает Ura.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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