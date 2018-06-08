Жилищные сертификаты начнут выдавать детям-сиротам

В России будет создан специальный фонд, который с помощью жилищных сертификатов будет гасить задолженность по выдаче квартир для детей-сирот. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Высшим должностным лицам регионов поручено сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот, сообщает "Вести: Приморье".

Чтобы решить проблему обеспечения детей-сирот квартирами, премьер поручил проработать возможность оформления специального жилищного сертификата. Механизм сделки предусматривает не получение денег на руки, а поступление их на счет продавца жилья в безналичной форме. Это позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее, а не на выселках.

Минпросвещения должно законодательно закрепить такую возможность до 30 марта 2020 года. Также перед министерством поставили задачу законодательного сохранения жилых помещений за детей-сиротами.

Ведомство уже разрабатывает законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он существенно расширит формы и механизмы обеспечения этой категории граждан жилыми помещениями. Ключевая задача законодательных изменений — дать право на собственное жилье каждому ребенку, включая тех, кто своевременно не был им обеспечен, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения.

Согласно планам властей, в ближайшие шесть лет все сироты, имеющие право на получение жилья, должны быть им обеспечены.

Отметим, сегодня период ожидания квартир составляет от трех до пяти лет, а в отдельных регионах — до десяти. Для ликвидации очереди будет подготовлена специальная программа сроком действия до 2025 года. Минфину поручено разработать и представить ее на рассмотрение до 30 марта. На реализацию программы планируется ежегодно выделять из бюджетов всех уровней около 35 млрд рублей. Расходы могут оказаться больше, в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]