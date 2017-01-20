Печальная статистика в Приморье: слезы детей и штрафы водителям
Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей-пассажиров
В период праздничных дней на дорогах Приморского края получили травмы 11 несовершеннолетних. В 10 случаях дети являлись пассажирами транспортных средств, пострадали в результате столкновений автомобилей, наезда на стоящее транспортное средство, съезда автомобиля с дороги. ДТП произошли на территории городов: Арсеньев, Владивосток и Уссурийск, а также Партизанского района, сообщает "Вести: Приморье".
В 9 случаях выявлены нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора, правил перевозки несовершеннолетних.
Так, 3 января в городе Уссурийске при проезде перекрестка водитель Suzuki Escudo не уступил дорогу автомобилю Honda HR-V, пользующемуся преимуществом в движении, спровоцировав столкновение. В результате удара пострадали 2 несовершеннолетних пассажира Honda (8 и 10 лет), 2 несовершеннолетних пассажира Suzuki (5 и 8 лет). Водитель Эскуда является отцом и дядей пострадавших несовершеннолетних, дети не были пристегнуты ремнями безопасности, детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало. Водитель Honda – мать пострадавших, с ее слов во время движения автомобиля дети были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара пострадавшие получили травмы головы, отметили в пресс-службе ведомства.
За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. В случае, если в салоне автомобиля находятся дети, водителям необходимо быть особенно аккуратными и внимательными на дороге!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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