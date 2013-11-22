Новости Общество Происшествия

Сегодня, 12:34
 

«Встречка» - это нормально, решил водитель и разбил несколько авто

«Встречка» - это нормально, решил водитель и разбил несколько авто

Фото: пресс-служба ведомства

Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. На дорогах Приморского края в период праздничных дней пьяная бравада стала причиной 13 автоаварий, в результате 1 человек погиб, 13 — травмированы, сообщает "Вести: Приморье".

ДТП, спровоцированные нетрезвыми участниками дорожного движения,  зарегистрированы в городах Арсеньев, Артем, Партизанск, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском  районах, Лесозаводском городском округе.

Так, 2 января в Партизанском районе  (на 16 км  автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово») нетрезвый водитель автомашины Toyota Hiace, выехавший на полосу встречного движения, спровоцировал столкновение с тремя автомобилями:  Toyota Mark II, Toyota Wish и Nissan Juke. В результате ДТП пассажир Toyota Hiace, 49-летний мужчина, получил тяжелые черепно-мозговые травмы, от которых впоследствии скончался. Также травмирован пассажир автомобиля  Nissan Juke и водитель Toyota Wish. Водитель автомашины Toyota Hiace, спровоцировавший аварийную ситуацию на дороге,  не пострадал. В отношении него возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести