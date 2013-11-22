«Встречка» - это нормально, решил водитель и разбил несколько авто
Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. На дорогах Приморского края в период праздничных дней пьяная бравада стала причиной 13 автоаварий, в результате 1 человек погиб, 13 — травмированы, сообщает "Вести: Приморье".
ДТП, спровоцированные нетрезвыми участниками дорожного движения, зарегистрированы в городах Арсеньев, Артем, Партизанск, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском районах, Лесозаводском городском округе.
Так, 2 января в Партизанском районе (на 16 км автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово») нетрезвый водитель автомашины Toyota Hiace, выехавший на полосу встречного движения, спровоцировал столкновение с тремя автомобилями: Toyota Mark II, Toyota Wish и Nissan Juke. В результате ДТП пассажир Toyota Hiace, 49-летний мужчина, получил тяжелые черепно-мозговые травмы, от которых впоследствии скончался. Также травмирован пассажир автомобиля Nissan Juke и водитель Toyota Wish. Водитель автомашины Toyota Hiace, спровоцировавший аварийную ситуацию на дороге, не пострадал. В отношении него возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.07.2014 В Приморье в ДТП с участием трех машин погибла женщина
-
25.12.2015 Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Приморье
-
04.12.2018 За неделю в Приморье 191 нетрезвый водитель отстранен от управления автотранспортом
-
22.11.2013 В Приморье в "лобовом" столкновении двух машин погибли 2 человека
-
04.10.2018 Водитель Toyota Starlet погиб в ДТП в Шкотовском районе Приморья
-
30.09.2014 Три человека пострадали в ДТП во Владивостоке
Добавить комментарий