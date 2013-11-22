«Встречка» - это нормально, решил водитель и разбил несколько авто

Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. На дорогах Приморского края в период праздничных дней пьяная бравада стала причиной 13 автоаварий, в результате 1 человек погиб, 13 — травмированы, сообщает "Вести: Приморье".

ДТП, спровоцированные нетрезвыми участниками дорожного движения, зарегистрированы в городах Арсеньев, Артем, Партизанск, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском районах, Лесозаводском городском округе.

Так, 2 января в Партизанском районе (на 16 км автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово») нетрезвый водитель автомашины Toyota Hiace, выехавший на полосу встречного движения, спровоцировал столкновение с тремя автомобилями: Toyota Mark II, Toyota Wish и Nissan Juke. В результате ДТП пассажир Toyota Hiace, 49-летний мужчина, получил тяжелые черепно-мозговые травмы, от которых впоследствии скончался. Также травмирован пассажир автомобиля Nissan Juke и водитель Toyota Wish. Водитель автомашины Toyota Hiace, спровоцировавший аварийную ситуацию на дороге, не пострадал. В отношении него возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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