Грант на 200 тысяч: в приморском селе появилась хоккейная коробка

Хоккейная коробка появилась в селе Барано-Оренбургское Пограничного района. Новое спортивное сооружение построили в короткие сроки, а участие в создании объекта приняли сами жители села, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

Первоначально хоккейную коробку планировалось построить в 2020 году, но неравнодушные граждане проявили большую активность, приняв участие в конкурсе грантов на лучшую общественную инициативу, который проводился Правительством Приморского края. Успешно выполнив все условия конкурса, активисты села Барано-Оренбургское выиграли грант на 200 тысяч рублей в номинации «Путь к здоровому образу жизни» на строительство хоккейной площадки.

Место для новой спортплощадки выбрали рядом с Центра культуры и досуга. Для заливки будущего катка пришлось пробурить скважину, заодно решив проблему с подачей воды в центре досуга. Местные активисты провели несколько субботников, на которые приходили жители села от мала до велика. С наступлением холодов все работы по строительству коробки и заливке льда были завершены. Большую помощь на всех этапах оказывала администрация района.

Новые хоккейные ворота от муниципальной детско-юношеской спортивной школы Пограничного района стали отличным подарком на открытие. По словам директора ДЮСШ Петра Лавриненко, благодаря инициативным жителям теперь число приверженцев спорта и здорового образа жизни в селе увеличится.

Все зимние каникулы местные мальчишки и девчонки проводили на катке, не отставали от них и взрослые. В селе уже создана хоккейная команда, которая усиленно готовится к районному турниру в феврале.

Еще две хоккейные коробки в Пограничном районе в 2019 году построены в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», одна находится в районном центре, другая – в селе Жариково. За счет средств краевого бюджета приобретена ледозаливочная техника за 2 миллиона рублей, почти на 700 тысяч закуплен различный спортивный инвентарь.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Пограничном районе планируется построить две универсальные спортплощадки, площадку для подготовки и тестирования комплекса ГТО, а также реконструировать стадион «Восток» в поселке Пограничный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]