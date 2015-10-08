В Пограничном районе выявлен новый очаг вируса африканской чумы свиней





Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства в селе Барано-Оренбургское Пограничного района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевое управление Россельхознадзора.

Наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории хозяйства подтверждено протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории от 14 сентября.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, очаги АЧС зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также города Дальнереченска.

Распоряжением Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года отменены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства села Ананевка Надеждинского района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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