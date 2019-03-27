Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Ханкайском районе





Россельхознадзор подтвердил наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства в селе Ильинка Ханкайского района, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Отметим, ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также города Дальнереченска.

Распоряжением Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года отменены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства села Ананевка Надеждинского района.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Ранее «Вести: Приморья» сообщали о том, что владельцам погибших животных положено возмещение их стоимости.

В ходе изъятия животных взвешивают, так как ущерб возмещается по живому весу. Для хозяев домашнего скота возмещение стоимости составляет 260 рублей за 1 кг живого веса, а для владельцев-фермеров, осуществляющих коммерческую деятельность, компенсация выплачивается в размере 143 рублей за 1 кг живого веса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]