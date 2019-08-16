В третьем селе Ханского района обнаружили африканскую чуму свиней
Россельхознадзор подтвердил наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Октябрьское Ханкайского района, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на управление.
Были исследованы образцы крови свиней, полученной от пяти животных. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.
Напомним, очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка и Мельгуновка Ханкайского района.
Кроме того, ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа.
Всего на территории Приморского края было зарегистрировано 17 очагов, из них в двух очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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