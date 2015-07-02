Молодой человек из Кирова попал под чары "элитной эскортницы" из Приморья

В полицию Кировской области с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 21-летний кировчанин. Он рассказал, что несколькими днями ранее в одной из социальных сетей познакомился с девушкой из Приморья. В ходе общения «собеседница» сообщила, что находится в Кирове, и предложила свои интимные услуги за серьезные деньги, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 43.мвд.рф.

Пообещав встречу, девушка попросила перечислить предоплату в сумме около 15 тысяч рублей на номера сотовых телефонов. Воспользовавшись банкоматом, кировчанин выполнил требование. Правда, после этого на сообщения в соцсети приятельница отвечать перестала, да и номера телефонов оказались недоступны.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что номера телефонов, на которые потерпевший перевел деньги, зарегистрированы в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Полиция призывает граждан не перечислять свои деньги незнакомцам. Не переводите предоплату непроверенным продавцам за услуги, которые не были вам оказаны. Если вас торопят и настаивают на предоплате, то откажитесь от покупки, скорее всего, вас пытаются обмануть мошенники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru