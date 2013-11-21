Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки

Множество законодательных изменений реализуется в 2020 году. Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан. Некоторые из них уже вступили в силу, а каким-то только предстоит, - сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Финомбудсмен поможет в спорах с МФО

С 1 января потребители могут обратиться к финансовому уполномоченному для урегулирования споров имущественного характера с микрофинансовыми организациями. К примеру, при необходимости взыскать с МФО излишне уплаченные проценты за пользование займом.

Размер требований в рамках одного обращения не может превышать 500 тыс. рублей. Кроме того, до обращения к омбудсмену потребитель должен попытаться самостоятельно решить спор с компанией. Если человек с ответом не согласен или его не получил, он направляет денежное требование омбудсмену.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней или не более 25 дней, если требуется техническая экспертиза. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно в электронной форме. Решение омбудсмена имеет силу судебного постановления.

Максимальная переплата по займам снова снизилась

С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизился с 2 до 1,5 размеров выданного займа. Таким образом, если сумма долга составляет 10 тыс. рублей, то отдаст заемщик не более 25 тыс. рублей, где 10 тыс. — сам долг, а 15 тыс. — проценты, комиссии, неустойки и штрафы.

Ограничение распространяется только на новые договоры. В то же время продолжает действовать введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки до 1 % в день.

Работа с брокерами на лучших условиях

С 1 января брокеры обязаны проводить сделки для клиентов на самых выгодных для них условиях, самостоятельно учитывая все факторы, которые влияют на доходность и уровень риска инвестиций.

Например, клиент просит брокера купить определенную ценную бумагу, но не указывает ни цену сделки, ни биржу. В таком случае брокер должен самостоятельно изучить котировки на биржах, учесть все комиссии, выбрать оптимальное время для покупки и реализовать сделку на лучших условиях.

Нововведение также обязывает брокеров предоставлять клиентам информацию, которая необходима для принятия инвестиционного решения (цены спроса и предложения, комиссии). Ранее такие сведения своим клиентам предоставляли только наиболее ответственные финансовые посредники.

Негосударственные пенсионные фонды раскроют инвестдоходы

С 1 января все негосударственные пенсионные фонды обязаны размещать на своих сайтах данные о процентах, начисленных клиентам по итогам года. Граждан, которые уже получают пенсии, проинформируют о том, на сколько в среднем были проиндексированы выплаты.

Соответствующие сведения НПФ должны публиковать раз в год: по инвестиционной доходности — до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

Скидка за безаварийность не сгорит

С 1 апреля коэффициент бонус-малус будет сохранен за водителем, если тот не был вписан ни в один полис обязательного страхования автогражданской ответственности более года.

Данный коэффициент показывает, как часто по вине автолюбителя происходят дорожно-транспортные происшествия. Если он не попадает в аварии, КБМ снижается, и водитель получает скидку на полис ОСАГО.

Прежде автолюбитель, долгое время не садившийся за руль и не приобретавший полис ОСАГО, терял скидку за безаварийную езду, поскольку его КБМ приравнивался к 1.

Отмена «банковского роуминга»

С 13 июня в России будет отменен так называемый банковский роуминг. Это значит, что переводить деньги во все регионы страны внутри банка можно будет без комиссии.

В настоящее время стоимость такой услуги в ряде банков доходит до 1,5% от суммы перевода.

Возврат за страховку

С 1 сентября при досрочном погашении кредита или отказе от договора страхования заемщик сможет вернуть часть стоимости страховки, купленной при его оформлении. Нововведение распространится только на новые договоры.

Законом предусмотрено, что при отсутствии страхового случая заемщик должен получить уплаченную страховую премию за вычетом той ее части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования. Например, заемщик оформил полис на год, а кредит погасил за девять месяцев. В таком случае он получит четверть стоимости страховки.

Возврат распространяется и на программы коллективного страхования. Для таких страховок также будет действовать «период охлаждения». То есть в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от договора. Для этого ему нужно будет написать заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. При отсутствии страхового случая кредитор будет обязан в течение семи рабочих дней вернуть заемщику все уплаченные в счет подключения к программе коллективного страхования средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]