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В Приморье преступная группа держала в сексуальном рабстве четырех женщин и трех несовершеннолетних

В Приморье преступная группа держала в сексуальном рабстве четырех женщин и трех несовершеннолетних

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемой в организации занятием проституцией.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, двое мужчин и женщина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ч. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией), п. «б,в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, в период времени с октября 2017 года по июль 2018 года группа из трех человек, которая включала двух мужчин 1991 и 1992 годов рождения и женщину 1987 года рождения, вовлекла в занятие проституцией 4 женщин и 3 несовершеннолетних девушек. Женщин и девушек избивали и заставляли оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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