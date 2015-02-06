Женщин из Владивостока заставляли делать «это» в Таиланде под угрозой насилия: суд вынес приговор ОПГ

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор организованной группе, признанной виновной в организации занятия проституцией, сообщают «Вести:Приморье».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора организованной группе из 7 человек. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершённое с применением насилия и с угрозой его применения, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации с незаконным удержанием его за границей, организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения).

Следствием и судом установлено, что в марте 2015 года осужденный за вовлечение в занятие проституцией, находясь в местах отбытия наказания, решил организовать группу для вовлечения в занятие проституцией женщин, проживающих на территории Российской Федерации и организации на территории города Владивостока и Королевства Таиланд в занятие ими проституцией, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Так, в период времени с 2015 год по 2018 год он, действуя в составе организованной группы, вовлек в занятие проституцией 21 женщину. Помимо этого, в феврале 2017 года во Владивостоке под его руководством похищены две женщины, которых путем физического принуждения заставляли заниматься проституцией в Королевстве Таиланд. Одной из потерпевших удалось сбежать до отправки за границу.

Суд назначил организатору наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого, второму подсудимому 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным подсудимым наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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