Автомобилист расколол литье в яме на путепроводе во Владивостоке
Водитель заехал в яму на путепроводе на Второй Речке. В результате литой диск автомобиля раскололся пополам.
Как сообщил пострадавший на страничке dpskontrol125rus в Instagram, авария произошла в пятницу, 10 января.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, подрядной организации уже дали задание и в ближайшее время яму заделают.
«За зимний период на некоторых участках дорог во Владивостоке появились неровности на дорожном полотне, – сообщили в администрации города. – Самые критичные точки и выбоины будут заделывать в оперативном режиме, с помощью холодного асфальта. Это будут временные меры».
Отметим, автомобилисты уже много лет жалуются на состояние путепровода на Второй Речке. Крайние полосы в обоих сторонах движения постоянно в ямах – их ремонтируют, но выбоины появляются снова.
Видео - dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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