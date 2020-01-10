Автомобилист расколол литье в яме на путепроводе во Владивостоке

Водитель заехал в яму на путепроводе на Второй Речке. В результате литой диск автомобиля раскололся пополам.

Как сообщил пострадавший на страничке dpskontrol125rus в Instagram, авария произошла в пятницу, 10 января.

Как сообщает Vl.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, подрядной организации уже дали задание и в ближайшее время яму заделают.

«За зимний период на некоторых участках дорог во Владивостоке появились неровности на дорожном полотне, – сообщили в администрации города. – Самые критичные точки и выбоины будут заделывать в оперативном режиме, с помощью холодного асфальта. Это будут временные меры».

Отметим, автомобилисты уже много лет жалуются на состояние путепровода на Второй Речке. Крайние полосы в обоих сторонах движения постоянно в ямах – их ремонтируют, но выбоины появляются снова.

Видео - dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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