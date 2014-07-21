Со следующей недели во Владивостоке автобусы № 44Д и 63 изменят маршруты

Автобусы маршрутов № 44Д и 63 со следующей недели будут ходить по новой схеме.

Как сообщили в администрации Владивостока, автобусы маршрута № 44Д «ст. Угольная - 2-я Речка - ст. Угольная» теперь будет следовать до остановки ВГУЭС. Это сделано по просьбам жителей Угольной и студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Автобусы № 63, которые ранее ходили по маршруту: Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум, теперь пойдут по схеме: Маяк - Площадь Борцов Революции - Лазо - Спортивная - Калина Молл - Окатовая - Восточная верфь - Пожарная академия - Приморский океанариум.

Специалисты также рассказали, что будет увеличено и количество автобусах на маршрутах. Они будут большой (№ 63) и средней вместимости (№ 44Д и 63).

Пока эта схема движения временная. Будет действовать в течение 60 дней. Если горожане одобрят ее, то будет рассмотрен вопрос о ее сохранении на постоянной основе.

НОВЫЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:

№ 44Д: ст.Угольная - Лермонтова, д.66 - Магазин «Надежда» - Беговая - Пивзавод - Пожарная часть - 2-я Шоссейная - Поворот - Лесная заимка - Весенняя - 26-й км - Станция Садгород - Спутник - Сахарный ключ - Отделение полиции - Океанская - Санаторий «Строитель» - Санаторий «Приморье» - Ботанический сад - Санаторная - Санаторий «Амурский залив» - Седанка - Дом Ветеранов - Перевал - 14-й км - 13-й км - Академическая - Фабрика «Заря» - Магнитогорская - 2-ая Речка - Парк Победы – Постышева - 100-летия Владивостока - Молодежная – Некрасовская – ВГУЭС - Некрасовская, д.50 - Некрасовская - Молодежная - проспект 100-летия Владивостока - Фирсова - Постышева - Парк победы - 2-ая Речка - Магнитогорская - Фабрика «Заря» - Академическая - 13-й км - 14-й км - Перевал - Дом Ветеранов - Санаторий «Амурский залив» - Санаторная - Ботанический сад - Санаторий «Приморье» - Санаторий «Строитель» - Океанская - Отделение полиции - Сахарный ключ - Спутник - Станция Садгород - 26-й км - Весенняя - Лесная заимка - Поворот - 2-ая Шоссейная - Пожарная часть - Пивзавод - Беговая - Магазин «Надежда» - Лермонтова, д.66 - ст. Угольная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]