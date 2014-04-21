Пострадавшие клиенты автошколы «Владивосток» пытаются вернуть деньги за обучение

Люди, заплатившие полную сумму за обучение вождению, остаются и без денег, и без учебы, и без заветных удостоверений, - утверждают клиенты автошколы "Владивосток".

Как сообщает Vl.ru, у всех клиентов истории примерно одинаковые: записались в автошколу, отдали полную сумму за обучение, прошли теоретический курс. Но вот до практических занятий на автодроме и тем более в городе добраться удалось не всем. Запись на занятия осуществляется через личный кабинет на сайте организации. Но, как говорят ученики, из-за технических проблем это было почти невозможно. А если людям удавалось записаться на занятие, то оно могло накануне просто отмениться. И никто из сотрудников школы не мог внятно объяснить причину отмены.

Базовый курс вождения включает в себя более 50 занятий, из которых за месяц счастливчикам удавалось откатать только два-три. Записываться на экзамен в ГИБДД тоже предлагают самостоятельно, но деньги за услугу при этом берут.

Устав от ожидания, клиенты хотели забрать деньги и перейти в другую автошколу. Но оказалось, что возвращать средства никто не спешит – претензии обещают рассмотреть в течение 30 дней, а затем перестают отвечать на звонки.

Телефоны, указанные на сайте компании, не отвечают. Офисы, в которых люди записывались на занятия, закрыты. Однако на Мордовцева, 3 до сих пор стоит баннер и висит режимник, на котором указан другой номер телефона: 269-44-44. Он работает, и администратор предлагает записаться на занятия в Доме молодежи. Есть группы вечерние, по четвергам и по пятницам. Есть группы выходного дня. Для записи нужен только паспорт, ни о каких проблемах с практическими занятиями мужчина не знает.

При этом, пригласив в субботу на первое теоретическое занятие, мужчина тут же оговорился, мол, завтра его не будет, отменили. Но тут же предложил просто приехать в офис и заключить договор. Офис в центре, по его словам, работать больше не будет.

Информация на официальном сайте школы не обновлялась с ноября прошлого года, расписания ближайших занятий и учебного плана нет.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Владивосток» зарегистрировано в 2017 году, директор и единственный владелец – Марина Ярош. Больше никаких компаний на женщину не зарегистрировано. Лицензия на обучение получена в 2019 году, заключение ГИБДД о соответствии материально-технической базы законодательству также получено в 2019 году.

В Арбитражном суде рассматривается гражданское дело о признании ООО «Владивосток» несостоятельным. Сумма долговых требований по договору аренды равна 923 559 рублям. В компании «Примэкспо», которая подала иск, сказали, что долг возник за пользование автодромом на Бородинской, 14. Автошкола не платила по договору с марта 2019 года, и владелец площадки обратился в суд.

В прокуратуре Приморского края подтвердили, что 12 декабря 2019 года, в Единый день приема, несколько человек обращались с заявлениями по факту мошеннических действий. Их перенаправили в УМВД по городу Владивостоку. На данный момент проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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