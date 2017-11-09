Новости Общество Происшествия

Сегодня, 09:51
 

В Приморье 16-летняя девушка ушла из лечебного учреждения и пропала

В Приморье 16-летняя девушка ушла из лечебного учреждения и пропала

Фото: Телеканал 360

16-летняя Полина Огородник, проживающая во Владивостоке, 26 декабря 2019 года ушла из лечебного учреждения и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 153 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета: куртка-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины, сапоги черного цвета.

При себе может быть: рюкзак темного цвета с белой надписью, сумка спортивная разноцветная.

По некоторым данным, девушка может находить в Уссурийске.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просьба позвонить по телефонам:
8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция,
8 914 721 22 32– волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести