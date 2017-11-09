В Приморье 16-летняя девушка ушла из лечебного учреждения и пропала

16-летняя Полина Огородник, проживающая во Владивостоке, 26 декабря 2019 года ушла из лечебного учреждения и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 153 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета: куртка-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины, сапоги черного цвета.

При себе может быть: рюкзак темного цвета с белой надписью, сумка спортивная разноцветная.

По некоторым данным, девушка может находить в Уссурийске.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просьба позвонить по телефонам:

8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция,

8 914 721 22 32– волонтеры,

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru