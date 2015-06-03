47 домов во Владивостоке остались без отопления и горячей воды

Отключения произошло в пятницу, 10 января, из-за порыва на сети горячего водоснабжения. В настоящее время ведутся ремонтные работы, вернуть тепло в дома жителей обещают к 15:00, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным Vl.ru, в настоящее время отключено отопление по адресам:

Красного Знамени пр-т, 39, 113, 115, 121, 114, 114А, 118, 118В, 120, 120А, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Тобольская ул., 10, 11, 12, 14, 25, 27, 29;

Шилкинская ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 16, 21.

Горячей воды нет на:

Красного Знамени пр-т, 113, 115, 121, 114, 114А, 118, 120, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133 стр.1, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Тобольская ул., 10, 11, 12, 14, 25, 27, 29;

Тунгусская ул., 69;

Шилкинская ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 16, 21.

Напомним, накануне губернатор Приморья распорядился наказывать недобросовестных коммунальщиков. Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов по всем случаям длительных отключений провести расследование устранения аварийных ситуаций и наказать виновных должностных лиц. Также губернатор обратился к прокуратуре с предложением выдать предостережения руководителям предприятий, допустивших длительные отключения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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