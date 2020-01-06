В Приморье накажут недобросовестных коммунальщиков, вплоть до увольнения

Организовать претензионную работу, сделать перерасчет гражданам и наказать руководителей недобросовестных коммунальных компаний поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко на селекторном совещании с главами муниципалитетов в пятницу, 10 января.

Как сообщает пресс-служба Правительства Приморья, за период новогодних и рождественских праздников в крае произошло 24 отключения от коммунальных услуг продолжительностью более четырех часов.

Самые продолжительные отключения зафиксированы в Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке и Партизанске.

Олег Кожемяко поручил главам этих территорий по всем случаям длительных отключений провести расследование устранения аварийных ситуаций и наказать виновных должностных лиц. Также губернатор обратился к прокуратуре с предложением выдать предостережения руководителям предприятий, допустивших длительные отключения.

«Никакие оправдания на сложный рельеф, погоду, изношенные сети не принимаются. Взялись предоставлять услуги – организуйте эту работу так, чтобы не было сбоев. Усиливайте аварийные бригады, закупайте технику, устанавливайте оборудование, позволяющее быстро обнаружить неполадку», – заявил он.

По поручению Олега Кожемяко в течение недели муниципалитеты также помогут гражданам составить исковые заявления в суд на некачественные коммунальные услуги, а также сделать перерасчет за время отсутствия тепла, воды и света. Руководители предприятий, допустившие длительные отключения, понесут ответственность, вплоть до увольнения.

Еще один вопрос, затронутый на совещании – обеспечение дровами населения. По словам губернатора, на обеспечение твердым топливом населения из бюджета Приморья в прошлом году направлено 100 миллионов рублей.

Во многих районах созданы так называемые гортопы, которые и взяли на себя функции снабжения жителей дровами. Как этот вопрос решается, Олег Кожемяко проверит лично, в ходе рабочих поездок по муниципалитетам Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]