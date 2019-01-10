350 млн. рублей требуют с Владивостокской епархии за строящийся собор

Обанкротившееся Главное военное строительное управление №6 (ГВСУ, ранее - "Дальспецстрой") подало в Арбитражный суд Хабаровского края иск о взыскании с Владивостокской епархии почти 350 миллионов рублей за работы при строительстве собора во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в Арбитражный суд ГВСУ №6 предъявлено требование о взыскании с Владивостокской епархии дебиторской задолженности в размере 349,7 миллиона рублей, числящейся на балансе предприятия. Задолженность образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта "Кафедральный собор на центральной площади г. Владивостока" и подтверждается бухгалтерскими документами. Иск подан в конце декабря 2019 года, дата предварительного судебного заседания ещё не назначена.



Напомним, строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке ведется с 2011 года. За это время стройка не однократно приостанавливалась из-за нехватки средств.



Уже несколько лет ФГУП "ГВСУ №6" находится в стадии банкротства из-за сложной финансовой ситуации. Сначала там была введена процедура наблюдения, с февраля 2018 года - внешнее управление, а с августа 2019 года - процедура конкурсного производства. Несмотря на это, предприятие продолжает выполнять обязательства перед дольщиками и достраивает жилые дома.

По завершении строительства Спасо-Преображенский собор должен стать самым крупным в Приморье храмом. Он сможет вмещать до 2 тысяч прихожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]