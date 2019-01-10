Новости Общество Экономика

Сегодня, 12:28
1

350 млн. рублей требуют с Владивостокской епархии за строящийся собор

350 млн. рублей требуют с Владивостокской епархии за строящийся собор

Фото: Владивостокская епархия

Обанкротившееся Главное военное строительное управление №6 (ГВСУ, ранее - "Дальспецстрой") подало в Арбитражный суд Хабаровского края иск о взыскании с Владивостокской епархии почти 350 миллионов рублей за работы при строительстве собора во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в Арбитражный суд ГВСУ №6 предъявлено требование о взыскании с Владивостокской епархии дебиторской задолженности в размере 349,7 миллиона рублей, числящейся на балансе предприятия. Задолженность образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта "Кафедральный собор на центральной площади г. Владивостока" и подтверждается бухгалтерскими документами. Иск подан в конце декабря 2019 года, дата предварительного судебного заседания ещё не назначена.
 
Напомним, строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке ведется с 2011 года. За это время стройка не однократно приостанавливалась из-за нехватки средств. 
 
Уже несколько лет ФГУП "ГВСУ №6" находится в стадии банкротства из-за сложной финансовой ситуации. Сначала там была введена процедура наблюдения, с февраля 2018 года - внешнее управление, а с августа 2019 года - процедура конкурсного производства. Несмотря на это, предприятие продолжает выполнять обязательства перед дольщиками и достраивает жилые дома.

По завершении строительства Спасо-Преображенский собор должен стать самым крупным в Приморье храмом. Он сможет вмещать до 2 тысяч прихожан.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • vasya / Сегодня, 14:52
    № 1  
     

    Налоги не платят, со строителями не рассчитываются...бардак.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]



    • Восток 24: Наши вести