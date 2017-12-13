В придомовом магазине у покупательницы чуть не списали с карты более полумиллиона рублей
Жительница Приморья в своем фейсбуке рассказала про случай в придомовом магазине. Покупательница расплачивалась банковской картой, а продавец ошиблась, набрав на терминале после добавления еще одного товара вместо 645 рублей 549645 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со сслыкой на prim.news.
Женщина отметила, что в последнее время она перестала проверять цифры на дисплее терминала перед совершением покупки. А с отключением SMS и переходом на Push-уведомления далеко не всегда получается следить за корректностью списаний с карты.
К комментариях рассказали, как у одного из клиентов АЗС аналогичным образом списали с карты 299 тысяч рублей. Другие случаи: вместо 3500 рублей за авиабилет заплатили 3500 евро, а кафе оставили 45000 рублей вместо 450.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
11.12.2019 Участились случаи кражи денег через сервисы такси
-
19.11.2019 Mastercard cделал трехрублевую скидку всем пассажирам Владивостока
-
22.06.2019 Полиция предостерегает приморцев от мошеннических действий
-
10.03.2019 Сотрудники полиции Приморья рассказали о новом виде мошенничества
-
24.10.2018 Полицейские раскрыли кражу из служебного кабинета в морском рыбном порту Владивостока
-
13.12.2017 Неправильно набранный номер обошелся жительнице Владивостока в 42 тысячи рублей
Добавить комментарий