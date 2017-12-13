Новости Общество Экономика Происшествия

Вчера, 21:35
 

В придомовом магазине у покупательницы чуть не списали с карты более полумиллиона рублей

В придомовом магазине у покупательницы чуть не списали с карты более полумиллиона рублей

Фото: https://babyzzz.ru

Жительница Приморья в своем фейсбуке рассказала про случай в придомовом магазине. Покупательница расплачивалась банковской картой, а продавец ошиблась, набрав на терминале после добавления еще одного товара вместо 645 рублей 549645 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со сслыкой на prim.news.

Женщина отметила, что в последнее время она перестала проверять цифры на дисплее терминала перед совершением покупки. А с отключением SMS и переходом на Push-уведомления далеко не всегда получается следить за корректностью списаний с карты.

К комментариях рассказали, как у одного из клиентов АЗС аналогичным образом списали с карты 299 тысяч рублей. Другие случаи: вместо 3500 рублей за авиабилет заплатили 3500 евро, а кафе оставили 45000 рублей вместо 450.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести