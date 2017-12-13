В придомовом магазине у покупательницы чуть не списали с карты более полумиллиона рублей

Жительница Приморья в своем фейсбуке рассказала про случай в придомовом магазине. Покупательница расплачивалась банковской картой, а продавец ошиблась, набрав на терминале после добавления еще одного товара вместо 645 рублей 549645 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со сслыкой на prim.news.

Женщина отметила, что в последнее время она перестала проверять цифры на дисплее терминала перед совершением покупки. А с отключением SMS и переходом на Push-уведомления далеко не всегда получается следить за корректностью списаний с карты.

К комментариях рассказали, как у одного из клиентов АЗС аналогичным образом списали с карты 299 тысяч рублей. Другие случаи: вместо 3500 рублей за авиабилет заплатили 3500 евро, а кафе оставили 45000 рублей вместо 450.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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