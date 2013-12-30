Жители острова Попова вновь испытывают проблемы с транспортом

Ранее остров Попова с “большой землей” связывал паром. С его помощью местные довозили свои автомобили до Владивостока. Но сейчас пирс пришел в аварийное, непригодное для переправы состояние. Из-за чего погрузка-выгрузка авто просто не представляется возможной.

В качестве альтернативы жителям для перевозки тяжелых грузов была предложена баржа – с 8 утра и до 6 вечера каждый час в распоряжении островитян. Впрочем, четыре дня назад сломалась и она, - сообщает news.vdk. Все это время на острове, по словам жителей, отсутствует сообщение с приморской столицей. По крайней мере, для перевозки грузов – точно.

“Машины не могут попасть на Попов – не выехать, не заехать. Невозможно привезти продукты, стройматериалы, бытовую технику, корма для животных. Тысячи людей просто оказались отрезаны от цивилизации”, – рассказала островитянка Валентина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]