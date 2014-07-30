27 лет ДВРПСО МЧС и более 35 тысяч спасенных жизней

12 января 1993 года создан Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд (ДВРПСО) МЧС России. За 27 лет, благодаря деятельности отряда, спасены более 35 тысяч человеческих жизней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДВРПСО - это мобильная, высокоэффективная, оснащенная современными техническими средствами группировка сил, способная выполнять сложнейшие поисковые и спасательные работы в любой точке.

Только в минувшем 2019 году силами спасателей ДВРПСО проведены более 2,5 тысяч спасательных и других неотложных работ, в ходе которых спасены 1628 человек, в том числе 336 детей. Обеспечена ликвидация последствий ЧС регионального уровня в трех субъектах ДФО - Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях при прохождении ливневых тайфунов и циклонов. Качественно осуществлены работы по беспрепятственному прохождению ледохода и ликвидации затора в районе схода скальной породы в русло реки Бурея в Хабаровском крае. Обеспечена защита населенных пунктов от природных пожаров в Амурской области.

ДВРПСО не раз признавался лучшим среди поисково-спасательных подразделений МЧС России, награжден Кубками Министерства «За доблесть и высокий профессионализм при спасении людей», за активное участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявленные при этом высокую организованность и профессионализм, умение действовать в экстремальных условиях.

В юбилейный год 30-летия МЧС России Дальневосточному отряду предстоит пройти аттестацию по международному стандарту INSARAG. В течение 3 лет подготовки к аттестации реализован масштабный комплекс мероприятий по повышению эффективности применения отряда. Российскими и зарубежными специалистами дана положительная оценка готовности ДВРПСО к международной аттестации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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