«Писучая» собака терроризирует жителей многоэтажки

Пользователь whatsapp "Вести: Приморье" Евгения Викторовна, проживающая по улице Марченко, 6, обратилась с мольбой о помощи. В очередной раз она пытается привлечь внимание к проблеме, с которой столкнулась еще два года назад.

«Проживаю в доме на втором этаже. Каждый день сталкиваюсь с тем, что мой балкон становится желтым от мочи собаки чау-чау, которую выводит гулять на балкон женщина, проживающая этажом выше. Хозяйка собаки снимает жилье. Вероятно, ей лень выводить собаку на улицу. Мочу за животным она смывает водой. Моча льется на мой балкон. За это время я уже несколько раз успела сделать ремонт козырька балкона, который гниет. Балкон находится в аварийном состоянии. Зимой желтая вода превращается в огромные свисающие сосульки. На окнах разводы от мочи. Хозяйка квартиры живет в другом городе. Вызывали участкового, писали в разные инстанции. Решения проблемы нет до сих пор. У меня на руках есть множество документов, подтверждающих мои обращения в инстанции за помощью. На первом этаже нашего дома находится стоматология. Собаки во дворе метят те места, куда сливается моча с балкона третьего этажа. Полная антисанитария», с болью в сердце рассказывает Евгения Викторовна.

«Сегодня в очередной раз вызвали полицию. Нам пообещали, что приедут. Ждем решения вопроса», сказала Евгения Викторовна.

"Вести: Приморье" будут следить за развитием ситуации и, надеемся, что вопрос содержания и выгула хозяйкой собаки будет решен в соответствии с законом о нормах обращения с животными.

Напомним, 27.12.2018 вступил в силу Федеральный Закон N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Он установил ряд правил по содержанию и выгулу собак, а также ввел ответственность для хозяев за их нарушение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]